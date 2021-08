Windjammers 2 får åpen beta på PC, PS4 og PS5 i morgen

Snart har det gått hele tre år siden Dotemu annonserte Windjammers 2, så vi har ventet lenge på å få fingrene i spillet. Heldigvis trenger vi ikke å vente mye lengre på å få teste det i alle fall.

Utviklerne har gitt oss en video som ikke bare avslører at Windjammers 2 skal komme til PlayStation 4 og PlayStation 5 i tillegg til PC og Nintendo Switch, men også gjør det klart at en åpen beta blir tilgjengelig på PC og PlayStation-konsollene fra i morgen og varer frem til den 22. august. Denne vil la oss teste ut fire figurer og fire baner i rangerte kamper, så da passer det godt at videoen også forklarer hva spillet går ut på og gir noen tips.