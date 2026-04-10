Windows 11 er i ferd med å kvitte seg med kontrollpanelet

HQ

I dag har vi "Innstillinger", men før det hadde vi "Kontrollpanel" i Windows-systemer. Det gamle grensesnittet for å endre Windows-innstillinger eller få tilgang til maskinvare- og nettverksverktøy har vært en del av operativsystemet i flere tiår, og den klassiske Kontrollpanel-visningen er fortsatt tilgjengelig for Windows 11, som nevnt av Tweak Town.

Men nå migrerer Microsoft alt over til den nye Innstillinger-appen. Som partnerdirektør for design i Microsoft, March Rogers, har uttalt, kan prosessen ta en stund på grunn av kompleksiteten i håndteringen av gamle funksjoner som har vært en del av Windows siden disketter og CD-ROM-er.

"Vi jobber oss gjennom å migrere alle de gamle kontrollpanelkontrollene til de moderne innstillingsappene. Vi gjør det forsiktig, for det er mange forskjellige nettverks- og skriverenheter og drivere vi må passe på at vi ikke ødelegger i prosessen."

Oppgaven er ikke så lett, fordi kontrollpanelets Win32-grensesnitt - som støtter drivere og maskinvare via Enhetsbehandling - dateres flere tiår tilbake. Det ser ut til at Windows-teamet jobber gjennom hvert eneste alternativ og hver eneste funksjon i Kontrollpanelet for å bringe dem til Innstillinger.

Det er uklart hvor lang tid denne prosessen vil ta, men etter at den er ferdig, er det velkjente kontrollpanelet ikke mer.