Windows 11 er nå det foretrukne valget for PC-spillere

Lenge virket det som om det kom en ny versjon av Windows med noen års mellomrom, og det er ingen liten operasjon å bytte operativsystem. Men da Windows 10 ble lansert i 2015, valgte Microsoft en annen modell og oppdaterte i stedet systemet kontinuerlig, noe som ga det en levetid frem til 2021, da Windows 11 ble lansert.

Dessverre var det ikke akkurat en overbevisende start, og mange valgte å bli værende med Windows 10, men om et drøyt år avslutter Microsoft støtten for operativsystemet. Og nå melder The Verge at gamere for alvor har begynt å migrere.

I august var det for første gang flere Steam-spillere som brukte Windows 11 enn Windows 10. Ifølge StatCounter har Windows 11 også vokst for alle brukere og har nå alene en verdensmarkedsandel på 32 prosent blant alle operativsystemer, en økning på 9 prosentpoeng på ett år.

