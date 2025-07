Windows har mistet 400 millioner brukere i løpet av de siste tre årene

HQ

Microsofts egen markedssjef, Yusuf Mehdi, avslører i et blogginnlegg at antallet aktive Windows-enheter har falt fra rundt 1,4 milliarder til litt over én milliard i løpet av de siste tre årene. En milliard brukere er riktignok langt fra dårlig, men sammenlignet med tidligere tall er det et ganske stort tap. Så spørsmålet er: Hvor i all verden ble det av de 400 millioner brukerne?

Ved første øyekast skulle man kanskje tro at folk i større grad har migrert til Linux eller Mac, men det er ikke helt tilfelle. I stedet er det smarttelefoner og nettbrett som har fått folk til å droppe PC-en. Og trenden er tydelig - de fleste har tross alt alt de trenger på telefonen eller nettbrettet: sosiale medier, e-post, surfing og alt mulig annet.

Når det gjelder spill og profesjonell bruk, er det imidlertid fortsatt Windows og PC som dominerer. Men for Mehdi og teamet hans ligger den virkelige utfordringen i å vinne tilbake hverdagsbrukeren. Og konkurransen er der ute - Chromebooks og Apple-datamaskiner gjør sitt, men også nisjesystemer som SteamOS og Bazzite trekker til seg spillere.

Så ... har du vurdert å bytte operativsystem? Og hva kjører du i dag?