Windrose er allerede en millionselger

Midt i mengden av store debuter som fant sted i forrige uke, er det lett å overse en av to av dem. Mens du kanskje ble distrahert av Pragmata eller Mouse: P. I. For Hire, Replaced og til og med Windrose ble også lansert, og til stor suksess når vi snakker om sistnevnte.

Det er bekreftet av spillets sosiale medier at Windrose nå har sendt så mange som en million eksemplarer, alt på mindre enn en uke. I tillegg til dette er prestasjonen at spillet har overgått 200 000 spillere på en gang på Steam, noe som viser at fremtiden er lys for det piratkopierende overlevelseseventyrspillet.

Utvikleren Kraken Express legger til om disse suksessene: "Spøk til side, støtten din har vært utrolig, og tålmodigheten din mens vi jobber med rettelser betyr verden for oss. Dessuten har Windrose passert 200 000 samtidige spillere på Steam! Tusen takk, på vegne av hele studioet vårt."

Har du spilt Windrose ennå?