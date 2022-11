Winnie the Pooh: Blood and Honey-regissøren planlegger Peter Pan-skrekkfilm også

HQ

Mannen bak den skremmende filmatiseringen av A.A. Milnes barnebook Winnie the Pooh, etter oppmerksomheten som skrekkfilmen Winnie the Pooh: Blood and Honey har fått de siste månedene, avslører at han også har planer om å lage en skrekkfilm basert på Peter Pan.

Som The Hollywood Reporter rapporterer, jobber regissør Rhys Frake-Waterfield for tiden med en "vridd versjon" av historien om gutten som aldri vil bli voksen, som skal hete strong>Peter Pan: Neverland Nightmare</strong>. I tillegg har Frake-Waterfield planer om en oppfølger til Blood and Honey, dette etter at den økte oppmerksomheten har gjort at den blir vist på kino og har fått støtte fra Fathom Events og Altitude, to produksjonsselskaper som ønsker å finansiere oppfølgere.