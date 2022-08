Winnie the Pooh: Blood and Honey-traileren er like latterlig som forventet

HQ

At noe populært går over til å bli offentlig eiendom fører sjelden til noe bra i starten, men det stoppet ikke mange fra å bli interesserte da Rhys Waterfield annonserte at han ville lage en skrekkfilm av Ole Brumm tidligere i år. Den første plakaten fikk ikke filmen til å virke mindre rar heller, så hva med den første traileren?

Vel, du kan se den under og bedømme selv, men det aner meg at Winnie the Pooh: Blood and Honey blir av det slaget som er såpass dårlig at enkelte faktisk vil like den. Derfor overrasker det egentlig heller ikke at vi fortsatt må nøye oss med beskjeden om at filmen "kommer snart".