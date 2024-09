Winona Ryder og Keanu Reeves omtaler fortsatt hverandre som mann og kone

HQ

En av de mer minneverdige og velkjente Hollywood-legendene er at Winona Ryder og Keanu Reeves faktisk kan være gift med hverandre, til tross for at de ikke hadde et bryllup eller var i et romantisk forhold. Paret tror at de faktisk kan ha giftet seg med hverandre ved et uhell på settet til Francis Ford Coppolas Dracula tilbake i 1992, ettersom bryllupsscenen brukte ekte prester som kanskje eller kanskje ikke har smidd de to i hymens lenker.

Selv om det aldri har blitt bekreftet om dette var sant eller ikke, virker det ikke som om Reeves og Ryder bryr seg så mye om å finne ut av det heller. Faktisk håndterer de hendelsen med lett humor og gode minner. Til tross for at denne hendelsen skjedde for over 30 år siden, refererer Reeves og Ryder fortsatt til hverandre som mann og kone i tekstutvekslinger, ifølge podcasten Happy Sad Confused.

Ryder uttaler: "Vi sier alltid hvem det er, selv om det står det på teksten. Så når han har bursdag, sier jeg for eksempel 'Gratulerer med dagen, mannen min'. Og så sier han: 'Hei, min kone, jeg elsker deg. KR 57. På hver bursdag skriver han KR 57 eller hva det nå enn alderen hans er. Han har alltid gjort det."

Synes du det er på tide at Ryder og Reeves slår seg sammen igjen for en ny film?