Winter Soldier bekreftet for Marvel's Avengers

Både stemmeskuespillere, utviklere og hint i selve spillet har gjort sitt for at rykter om at både Ant-Man, Captain Marvel, Doctor Strange, She-Hulk og fler skal komme til Marvel's Avengers, men det er i alle fall en annen kjenning som dukker opp først.

Utviklerne bekrefter i ukens blog at James Buchanan "Bucky" Barnes, altså Winter Soldier, som blir den neste spillbare helten i spillet en gang etter 2.6-oppdateringen som er ventet i september.

Nevnte oppdatering introduserer et nytt Warzone-oppdrag kalt No Rest for the Wicked, hvor Monica prøver å gjenopplive M.O.D.O.K. Oppdateringen etter der igjen vil som nevnt la oss være Winter Soldier, i tillegg til at den gir oss en Omega-Level Threat i AIM's Cloning Lab, øker maksnivået og fortsetter historien.