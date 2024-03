Wish kommer til Disney+ i begynnelsen av april

HQ

Vi forventet at Wish (Ønske her i Norge) ville komme på Disney+ en gang i slutten av mars eller begynnelsen av april, spesielt siden filmen skulle være tilgjengelig for leie på digitale plattformer fra 11. april. Disse antakelsene er nå bekreftet, ettersom Disney har kunngjort at animasjonsfilmen kommer til strømmetjenesten så snart som April 3, 2024.

Det betyr at hvis du ikke har sett filmen på kino eller hjemme som PVOD, noe det tilsynelatende er få som har gjort, siden den bare spilte inn 250 millioner dollar på verdensbasis, kan du starte opp strømmetjenesten om noen uker og se filmen i sin helhet.

Når det gjelder hva Wish handler om, er sammendraget som følger: "Wish er en animasjonsfilm som ønsker publikum velkommen til kongeriket Rosas, der Asha, en skarpsindig idealist, lager en Wish så kraftig at den besvares av en kosmisk kraft. Sammen konfronterer Asha og Star en formidabel fiende - Rosas' hersker, King Magnifico - for å redde samfunnet sitt og bevise at når et modig menneskes vilje forenes med stjernenes magi, kan vidunderlige ting skje."

Du kan se filmens trailer nedenfor.