Witchbrook ble forsinket fordi utviklerne ikke likte "Harry Potter møter Stardew Valley"-sammenligningen

Det har tatt ganske lang tid før Witchbrook har gjort sin ankomst, ettersom indieprosjektet har vært i fullskala utvikling siden 2019. Det er ganske uhørt territorium for et indieprosjekt laget av et etablert studio som Chucklefish, men det er en god grunn til at dette ble tilfelle.

I en samtale med Knowledge har Chucklefish COO, Donna Orlowski, uttalt at forsinkelsen og grunnen til at Witchbrook har tatt så lang tid å bli en realitet, skyldes en endring i utviklingsretningen. Da tittelen ble presentert for verden, var det mange som kalte det "Harry Potter møter Stardew Valley", og dette var ikke noe utviklingsteamet var helt komfortable med. De ønsket heller å presentere noe mer unikt.

"Da vi gikk fullt ut på prosjektet i 2019, bestemte vi oss for å flytte fokuset litt fra folk [som] fortsatte å si: 'Det er Harry Potter møter Stardew Valley', til å lage noe mer unikt. Det var årsaken til forsinkelsen. Vi er veldig fornøyde med hvor vi er med utviklingen akkurat nå. Fokuset vårt er på simuleringen, så vi håper at folk aldri vil ønske å forlate verdenen i det øyeblikket de går inn i den."

Vi vet fortsatt ikke når Witchbrook vil debutere, ettersom bare et utgivelsesvindu i 2026 er knyttet til spillet. Orlowski berørte likevel den forventede lanseringen, og bemerket at det ikke er noe utvikleren tenker på, da "dette er en virksomhet, det er et marked, og du kan falle helt flatt på ansiktet neste dag."

