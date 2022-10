Witchfire gjør massiv endring og må derfor utsettes til 2023

HQ

Etter mange år under radaren fikk vi endelig Witchfire vist frem igjen i ny gameplaytrailer fra The Vanishing of Ethan Carter-skapernes Witchfire i sommer. Spillet virket da å være godt på vei, så utviklerne avslørte samtidig at en Early Access-lansering var planlagt denne høsten. Dessverre må vi vente lenger enn planlagt, men grunnen er veldig forståelig.

Prosjektlederen Adrian Chmielarz forteller nemlig at de har bestemt seg for å gjøre en massiv grunnleggende endring av Witchfire ved å droppe det planlagte arenaaktige formatet som kunne minne om Hades og i stedet gå for en stor, semiåpen verden i samme stil som Destiny, The Witcher 3: Wild Hunt og slik. På denne måten får vi mer frihet til å håndtere situasjoner mer som vi vil og utforske mer. Problemet er bare at slikt selvsagt tar tid å endre, så Early Access-lanseringen må utsettes til tidlig i 2023.