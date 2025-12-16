Witchfire selger 500 000 enheter, The Reckoning-oppdateringen er ute nå

HQ

Det mørke fantasy-actionrollespillet Witchfire er kanskje fortsatt i Early Access, men det har allerede imponert hundretusener av spillere over hele verden. Spillet har passert 500 000 solgte eksemplarer i Early Access, og kan skryte av 1,7 millioner ønskelister når det ser opp mot midten av 2026 som sin fulle lanseringsdato.

The Astronauts har også styrket Witchfire med mye nytt innhold i The Reckoning-oppdateringen, som gikk live i løpet av helgen. Oppdateringen legger til fire nærkampvåpen i spillet, noe som markerer en første for Witchfire, samt tre nye skytevåpen og et sted å øve på å bruke dem i den nye skytebanen.

Et interaktivt bestiarium er lagt til, sammen med nye sjefer, Steam Deck-verifisering og mer. Du kan finne en fullstendig liste over oppdateringsnotatene her, og allerede The Astronauts har svart på spillerkommentarer om den siste oppdateringen, med en ny oppdatering(0.8.1) som ble rullet ut med rettelser i går.