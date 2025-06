Wizards of the Coast er ikke ferdig med CRPG-er som Baldur's Gate III

HQ

Etter Baldur's Gate III forventet alle at Larian Studios og D&D-skaperen Wizards of the Coast umiddelbart skulle begynne å jobbe med oppfølgeren. Imidlertid gikk utvikleren og utgiveren hver sin vei. Det ser ut til at det var til det beste til slutt, da Larian bare ikke hadde lyst til å lage et nytt Baldur's Gate, men det betyr ikke at det er over for D&D-spill.

Giant Skull, et nytt studio grunnlagt i 2024 av Star Wars Jedi- og God of War-veteranen Stig Asmussen, jobber med et nytt narrativt fokusert actionspill i D&D-universet. I en samtale med Polygon bekreftet Wizards of the Coast-president John Hight at "CRPG-er som kommer til å være like seriøse som BG3" fortsatt er på bordet, men Giant Skulls spill vil ikke være det.

"Vi har 50 år med DM-er som kommer sammen og lager sine egne kampanjer, og vi har levert maler for hundrevis og hundrevis av monstre i D&D," sa Hight. "Tingene som former drømmene og marerittene til folk, fra geléaktige kuber til uglebjørner. Så det er veldig viktig at enhver manifestasjon av dem i et spill er like bra som det vi har i våre egne hoder. Det er et stort krav. Og jeg tenker på hva Stig og Patrick Murphy gjorde med God of War 3, der de tok panteonet av både guder og de sprø monstrene fra mytologien og ga liv til dem. Det er som, wow, hva om vi kunne slippe dem løs på D&D?"

Når det gjelder Giant Skulls spill, ligger det trolig mange år frem i tid, men Stig Asmussen lover et fokus på nærkamp, med lærdom fra God of War og Star Wars Jedi-spillene. "Vi hadde en ren tavle, og vi kunne bygge veldig raskt basert på alle erfaringene vi hadde gjort oss i årene før. Det har gjort det mulig for oss å lage en bevegelsesmodell som er så mye raskere nå, så mye mer flytende," sier han.

