Wizards of the Coast innrømmer å ha brukt AI-tegninger til Magic: The Gathering-promobilde

HQ

Nylig havnet Wizards of the Coast i hardt vær etter å ha brukt AI-kunst i en Dungeons & Dragons-kildebok. Etter å ha bedt om unnskyldning for debaklet, har selskapet tilsynelatende hoppet ut av stekepannen og inn i ilden, for nå har også noen reklamebilder for Magic: The Gathering blitt beskyldt for å bruke AI.

Opprinnelig benektet Wizards of the Coast bruken av kunstig intelligens, men har siden snudd og bedt fansen om unnskyldning i en uttalelse på hjemmesiden sin. Uttalelsen lyder som følger :

"Vi har allerede gjort det klart at vi krever at artister, forfattere og kreative som bidrar til Magic TCG, avstår fra å bruke AI-generative verktøy for å lage endelige Magic-produkter. Det som nå er tydelig, er at vi må oppdatere måten vi samarbeider med leverandører på når det gjelder kreativitet utover produktene våre - for eksempel markedsføringsbilder vi bruker på sosiale medier - for å sikre at vi støtter den fantastiske menneskelige oppfinnsomheten som er så viktig for Magic."

"I likhet med mange andre ønsker vi også å bli bedre til å forstå om og hvordan kunstig intelligens brukes i den kreative prosessen. Vi tror alle er tjent med mer åpenhet og bedre informasjon. Vi kan ikke love å være perfekte på et område som utvikler seg så raskt, spesielt ikke når generativ AI blir standard i verktøy som Photoshop, men målet vårt er alltid å stå på den menneskeskapte kunstens og kunstnernes side."

Det er ikke bare Wizards of the Coast som blir funnet skyldig i å bruke AI-kunst, men ettersom selskapet også får kritikk for sin Open Game License, permitteringer med mer, er det dårlig presse som WotC ikke trenger akkurat nå.