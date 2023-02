Wo Long: Fallen Dynasty støtter gratis oppgraderinger og Xbox Play Anywhere

HQ

Team Ninja og Koei Tecmo har oppdatert den offisielle FAQ-en for Wo Long: Fallen Dynasty og inkludert mye praktisk informasjon. Blant annet blir vi kjent med at det har en maksimal oppløsning på 4K og en målbildefrekvens på 60 bilder per sekund.

Du vil sannsynligvis ikke få begge deler, og det vil være en Resolution-modus (prioriterer høy oppløsning) og en Performance-modus (prioriterer høy bildefrekvens) å velge mellom. Du vil også kunne oppgradere fra PlayStation 4-versjonen til PlayStation 5 uten ekstra kostnad.

Hvis du spiller Xbox, er det enda bedre ettersom Smart Delivery og Xbox Play Anywhere støttes. Dette betyr at du får den beste versjonen automatisk uten ekstra kostnad, og kan bevege deg fritt mellom Xbox One, Xbox Series S/X og PC med den digitale versjonen av spillet (kun fysisk mellom de to Xbox-formatene).

Når det gjelder krysslagring er den bare tilgjengelig for samme maskinvarefamilie, og lagringsfiler kan flyttes manuelt mellom PlayStation, mens dette gjøres automatisk for Xbox.

Til slutt er det også forklart at Steam Deck dessverre ikke vil bli støttet (i hvert fall ikke ved lansering).

Wo Long: Fallen Dynasty slippes 3. mars på PC, Playstation 4/5, Xbox One og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass på dag én.