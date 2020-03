Wolcen: Lords of Mayhem har allerede solgt over en million eksemplarer

Til tross for å utelukkende være tilgjengelig på PC, så har Wolcen: Lords of Mayhem blitt et stor hit verden over. Spillet, som tar inspirasjon fra Diablo-serien med isometrisk RPG-action, har vært populært blant spillere verden over siden lanseringen forrige måned, og nå vet vi litt mer om hvor bra det faktisk har gått.

Spillet har tilbragt tre år i Early Access, og ble ordentlig lansert den 13. februar, og siden da har det solgt over en million eksemplarer. Dette bekrefter utvikleren overfor WCCFTech, hvor de også slår fast at de kommer til å jobbe med å eliminere de tekniske feilene i løpet av neste kvartal, og deretter begynner arbeidet på spillets lovende fjerde akt, som fortsetter historien.

Hvis du enda ikke vet hva Wolcen: Lords of Mayhem er, så kan du lære masse om spillet i traileren nedenfor.