Wolcen Studio avduker Project Pantheon

Wolcen Studio, kjent for sitt suksessrike action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem, trer tilbake i spillets rampelys med sitt nye prosjekt, Project Pantheon. Spillet, merket på Steam som et ExtrAction RPG, gir en ny vri på sjangeren, og kombinerer utvinningsspill med høy innsats med klassisk hack-and-slash-mekanikk. Sammen med avsløringen ga studioet ut en teaser som gir et glimt av spillets verden. I en mørk fantasiverden vil spillerne møte formidable fiender i PvPvE-kamper mens de streber etter å sikre seg verdifull plyndring. Men her er haken: Hvis du ikke klarer å trekke ut, mister du alt. Spillet lover en spennende, jordnær opplevelse som minner om Escape from Tarkov, men med den karakteristiske Diablo-stilen. Selv om det ikke er noen offisiell utgivelsesdato ennå, vet vi at Project Pantheon vil være gratis å spille.

