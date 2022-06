Wolfenstein: The New Order er gratis på PC den 2 juni 2022 klokken 20:42 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Frem til klokken 17 i dag kunne du få Bioshock: The Collection gratis på PC via Epic Games Store, og det er et annet bra og populært FPS-spill som har overtatt plassen....

Wolfenstein-utviklerne jobber med noe nytt den 13 februar 2017 klokken 12:40 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Bethesda-sjefen Pete Hines var nylig med i en episode av Gamescast, og der kunne han avsløre at Machine Games (utviklerne bak Wolfenstein: The New Order) jobber med et...

Wolfenstein-stemme hinter til oppfølger den 20 oktober 2016 klokken 00:01 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I fjor kom Alicja Bachleda-Curuś, som gir stemme til Anya Oliwa i Wolfenstein: The New Order, i skade for å avsløre at hun jobber med et nytt Wolfenstein. Vi hørte dog...

Wolfenstein: New Colossus snikannonsert den 13 juni 2016 klokken 06:52 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I åpningssekvensen av Bethesdas pressekonferanse i natt viste de en video som viste det som skulle være en gammel PC som startet opp. Da dukket det opp en liste med mange...