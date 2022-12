Wolfenstein: The New Order er gratis på PC igjen

HQ

Tenk at det har gått over åtte år siden svenskene i Machine Games nærmest gjenopplivet Wolfenstein-serien med full kraft takket være Wolfenstein: The New Order. At det har gått såpass lang tid har jo selvsagt ført til at spillet både har vært på tilbud og blitt gitt bort noen ganger, men det er alltids noen som ikke har fått det med seg eller blitt 18 år enda, så la oss prøve igjen.

Epic Games Store gir nemlig bort Wolfenstein: The New Order helt gratis frem til klokken 17 i morgen. Da er det som vanlig et nytt foreløpig hemmelig spill du kan få uten å åpne lommeboken.