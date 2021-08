Wolfenstein: The New Order-skaperne gjenoppliver Quake

HQ

Bethesda, id Software og Saber Interactive klarte ikke akkurat å bringe Quake tilbake til gammel storhet med Quake Champions, men det betyr tydeligvis ikke at vi kan glemme å se serien gjenoppstå.

Da Bethesda offentliggjorde sendeskjemaet for årets QuakeCon i går hadde noen tydeligvis vært litt for ivrige med å skrive siden et panel kalt "Let's talk Quake" som skulle starte klokken 16.30 den 20. august hadde følgende beskrivelse:

"Quake er tilbake. I denne spesielle streamen snakker John Linneman fra Digital Foundry med Jerk Gustafsson fra MachineGames om tittelens ikoniske arv og hva det betydde for dem begge. Paret vil også diskutere det ekstra innholdet MachineGames har bidratt med i denne revitaliserte utgaven."

Eh, hvilken ny utgave? Bethesda innså tydeligvis feilen raskt selv og fjernet beskrivelsen, men som vi vet glemmer internett aldri. Dermed gjenstår det bare å se hvor omfattende denne oppussingen av det tjuefem år gamle spill er neste uke.