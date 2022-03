Wolverine lanserer stilige Halo-støvler

HQ

Det er vår i store deler av Norge nå, men det hindrer ikke det klassiske skomerket Wolverine og Xbox Wire i å presentere et Halo-samarbeid. De slipper et meget begrenset opplag av støvler ved navn Wolverine x Halo: The Master Chief boot, som det kun produseres 117 par av for å hedre John-117 (Master Chief).

"Originally inspired by Wolverine's Hellcat boot, the Master Chief boot is one-of-a-kind, drawing design aesthetics from the Chief's iconic armor and insignia from the Halo universe. This legendary work boot is tough as Mjolnir armor, while providing the unwavering comfort, strength and support that Wolverine is best known for in all their work boots."

Om du har lyst på et par av disse må du surfe over hit i morgen (29. mars) klokken 12 når de slippes for salg. Her gjelder det å være rask. Det høres også ut som at vi kan forvente flere samarbeid fra denne duoen i fremtiden.

Hva synes du om disse?