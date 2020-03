Wonder Woman 1984 utsettes til august på grunn av corona

Nå tenkte jeg nesten å stoppe med skriving om utsettelser av filmer og serier siden det virker som om det nærmest er større nyheter om disse faktisk holder tidsskjema i disse dager, men siden dagen har vært relativt stille på området er denne grei å nevne.

Warner Bros. har nemlig bestemt seg for å utsette Wonder Woman 1984 fra den 5. juni til den 14. august. I motsetning til Disney og mange andre selskaper har de altså troen på at det kan være relativt trygt å dra på kino igjen bare et par måneder senere enn planlagt, så tiden får vise om de ombestemmer seg eller holder seg til to måneder ekstra venting.