Wonder Woman 3 bekreftet - Gal Gadot og Patty Jenkins fortsetter

Du ser på Annonser

Mange har vært nervøse for hvordan Wonder Woman 1984 ville bli og klare seg. Ikke bare siden det alltid er vanskelig å lage en oppfølger til relativt overraskende suksesser, men også siden filmen åpenbart ikke vil tjene like mye på grunn av Covid-19. Heldigvis har Warner Bros. utelukkende gode nyheter til oss.

Selskapet kan bekrefte at arbeidet med Wonder Woman 3 allerede har startet, og at både Patty Jenkins og Gal Gadot vil være tilbake i det som sies å bli den siste filmen. Denne avgjørelsen angrer de nok ikke noe særlig på, for det viser seg at Wonder Woman 1984 har fått en meget god start med tanke på tiden vi er vi.

Ved å tjene inn nesten 740 millioner kroner på kinoer over hele verden disse første dagene kan filmen skryte av å ha den beste åpningshelgen av de som har turt å komme ut under pandemien. Samtidig får vi vite at nesten halvparten av alle HBO Max-medlemmer streamet den på lanseringsdagen 25. desember, så interessen er helt klart til stede.