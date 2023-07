Wonka kritiseres for å ha gitt Hugh Grant rollen som Oompa Loompa

HQ

Det er ingen tvil om at noe av det mest iøynefallende med den kommende filmen Wonka var å se Hugh Grant som en Oompa Loompa. Men selv om denne opptredenen nok fortsatt hjemsøker drømmene til mange, har en skuespiller med dvergvekst uttalt seg om denne rollebesetningen og hvordan den påvirker personer med dvergveksts plass i bransjen.

I en samtale med BBC har George Coppen, kjent for rollen som Sweet Cupid i Netflix' School for Good and Evil og som en av Nelwyns i Disney+s Willow, uttalt at han føler at skuespillere med dvergvekst blir skjøvet ut av bransjen.

"Mange skuespillere [med dvergvekst] føler at vi blir skjøvet ut av bransjen vi elsker. Mange, inkludert meg selv, argumenterer for at dverger burde få tilbud om hverdagsroller i dramaer og såpeserier, men vi får ikke tilbud om slike roller. En dør blir stengt, men de har glemt å åpne den neste."

Coppen forteller at han først begynte å tenke på saken etter å ha sett Peter Jacksons The Hobbit filmer og sett de ulike personene som ble valgt til å spille dverger i filmen.