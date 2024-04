Wordle sliter med ordmangel

HQ

Hvis du fortsatt er en av de mange som daglig logger inn i Wordle for å løse det lille puslespillet på fem bokstaver begynner du kanskje å lure på om eieren The New York Times noen gang vil gå tom for ord. Det er faktisk et komplisert spørsmål, for selv om det finnes tusenvis av ord på fem bokstaver i det engelske språket er det ikke alle som brukes, blant annet fordi de er støtende eller har en utdatert stavemåte. Poenget er at det per i dag bare finnes rundt 2 300 ord i Wordles database, og NYT vet at de er i ferd med å gå tom for ord som kan brukes, og har derfor begynt å forberede seg på neste fase av spillet.

Under en spørsmålsrunde med NYTs Wordle-redaktør Tracy Bennett (takk, Eurogamer) kom det frem at det finnes ideer for å videreføre spillet og sikre dets fremtid, blant annet ved å gjenbruke tidligere ord eller til og med tillate flertallsformer eller fortidsformer.

Bennett uttalte: "En mulighet er at vi kan resirkulere gamle ord på et tidspunkt, for eksempel når vi nærmer oss slutten. Vi kan kaste alt tilbake i gryten og blande det. En annen ting vi kan gjøre, er å tillate flertall. Hadde ikke det vært interessant? Eller datid. Så det finnes noen alternativer."

Hvis du er fast bestemt på å lage Wordle hver dag det neste tiåret, har The New York Times alt du trenger.