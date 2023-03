"World Editor" kan komme til Minecraft Bedrock

HQ

Vi har alle vært der. Etter noen år med å overlate det til den ene siden bestemmer du deg for å gå tilbake til en overlevelsesverden i Minecraft. Du er spent på å se hva spillet holder for deg denne gangen, bare for å bli skuffet over hva du har fått.

Dette problemet vil tydeligvis forsvinne snart, for nye lekkasjer peker på en verdensredaktørmodus som kommer til Minecrafts Bedrock-utgave.

Et kort klipp lagt ut på Twitter ser ut til å vise en Minecraft-spiller som kan redigere biomene og strukturen i verdenen rundt. Det ser ut til at redaktøren bare vil være tilgjengelig på PC, men at den vil gi deg utrolig kreativ frihet i hvordan du vil at din Minecraft verden skal se ut.

Kommer du til å bruke en verdensredaktør i Minecraft?