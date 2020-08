World of Warcraft: Afterlives lar Uther ta hevn

Du ser på Annonser

Da det ble klart at World of Warcraft sin kommende utvidelse vil ta oss til dødsriket begynte det selvsagt å gå teorier om at vi ville få møte noen gamle kjente. Nå vet vi at det er nøyaktig to måneder til vi eventuelt får oppleve det i spillet, men første episode av Afterlives-serien gir oss uansett et gjensyn.

Den første episoden heter nemlig Afterlives: Bastion, noe som skyldes at det er der Uther Lightbringer havnet etter å ha blitt drept i Warcraft III. Dødsriket gir han uansett ikke den evige fred. Du kan se hvorfor og hva som skjer videre under.