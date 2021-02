World of Warcraft: Chains of Domination annonsert

Du ser på Annonser

Det var absolutt ingen tvil om at Blizzard ville avsløre mer om hva som venter i World of Warcraft: Shadowlands sin første store oppdatering under BlizzConline, men akkurat hva vi har i vente var selvsagt spørsmålet. Svaret viser seg å være: en god del.

Oppdateringen heter Chains of Domination, og vil bringe Korthia aka City of Secrets, til dødsriket siden The Jailer har bragt det tapte riket for å fullføre planen sin. Her venter det ikke bare nye oppdrag og aktiviteter, men også et møte med en ny fiende Sylvanas Windrunner har fått på sin side som visstnok sprer såpass mye frykt blant de fire gruppene at de går sammen for å tilintetgjøre den.

Om den utfordringen blir for lett venter det også et nytt ti-bossers Raid i Torghast kalt Sanctum of Domination som avsluttes med en kamp mot selveste Sylvanas.

En ny Mega-dungeon blir også mulig å utforske. Tazavesh byr på åtte bosser som skal prøve å stoppe oss fra å stjele noen sagnomsuste gjenstander fra Azeroth.

I tillegg venter det nye kosmetiske Covenant-rustninger for alle klasser, en rekke nye skapninger å ri på, nye kjæledyr, muligheten til å fly i de fire Shadowlands-rikene og mye mer.