World of Warcraft: Classic får The Burning Crusade i år

I motsetning til Warcraft III: Reforged ble World of Warcraft: Classic raskt en suksess for Blizzard, så hva passer vel bedre enn å bygge videre på nostalgien.

BlizzConline starter ikke før i morgen, men noen hos selskapet kom i skade for å offentliggjøre noen pressemeldinger før planlagt. Dermed vet vi blant annet altså at World of Warcraft: Classic vil utvides med The Burning Crusade senere i år. Dette betyr at vi for eksempel får spille som en Blood Elf eller Draenei mens vi går opp til nivå 70 på eventyr i Outland-områder som Hellfire Penninsula, Terokkar Forest og Zangarmarsh. Samtidig får vi lov til å fly igjen, men de som ikke liker tanken på det skal visstnok få mulighet til å forbli på Classic-servere som ikke implementerer The Burning Crusade-innhold.

Hvordan høres dette ut?