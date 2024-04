World of Warcraft Franchise-direktør nekter for å bruke AI i spillet

HQ

AI er fortsatt et av de mest skremmende moteordene i spillverdenen akkurat nå. Når vi tenker på det, ser vi ofte for oss sjelløse kunstverk, NPC-er uten hjerte og dialoger med samme tyngde som en våt fis.

AI er imidlertid i ferd med å snike seg inn i spillutviklingen, men det betyr ikke at folk nødvendigvis kommer til å miste jobben akkurat nå. John Hight, direktør for World of Warcraft -serien, snakket nylig med IGN, der han avkreftet bruken av AI i spillet.

"Jeg tror kunstnerne i teamet frykter at AI vil bli brukt for å gjøre dem arbeidsledige - og de vil absolutt ikke at arbeidet deres skal bli brukt uten deres tillatelse eller uten å bli kreditert," sa han. Blizzard er tydeligvis fortsatt "i gang med å finne ut av det. Rettighetsspørsmålene, i hvilken grad vi bruker denne teknologien... [Men] vi bruker ikke generativ AI i WoW."

Maskinlæring ligger fortsatt i kortene, men kun for å automatisere visse kjedelige prosesser, ikke for å erstatte noen arbeidere.