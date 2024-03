World of Warcraft har nå mer enn 7,25 millioner abonnenter

HQ

Som vanlig bød Game Developers Conference på mange paneldiskusjoner, presentasjoner og keynotes, og en av de mange utviklerne som deltok var Blizzard. De hadde blant annet en presentasjon bak lukkede dører om status for World of Warcraft - og det viser seg at det er mer populært enn på veldig lenge.

I en tråd på Resetera kan du finne lysbildene som ble brukt, som blant annet avslører at World of Warcraft for øyeblikket har 7,25 millioner månedlige abonnenter med en oppadgående trend og er mer populær enn på veldig lenge. Vi får også vite at lanseringen av World of Warcraft: Classic var enormt populær og overgikk alle forventninger, og sendte antall abonnenter til over åtte millioner.

En annen ting som avsløres er at World of Warcraft: Shadowlands skuffet en hel del spillere, men at Blizzard sitt engasjement for større åpenhet og bedre dialog med samfunnet til slutt førte til at de gjenvant tilliten.

For å oppsummere, ikke forvent at World of Warcraft kommer til å forsvinne på lenge, tvert imot ser det ut til å være noe vi kommer til å se flere investeringer i fremtiden.