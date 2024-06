World of Warcraft kan tilby historiemodus for eldre raid

HQ

World of Warcraft byr på en omfattende fortelling som mange spillere dessverre ikke får oppleve hvis de spiller helt alene, ettersom de klimaktiske hendelsene ofte finner sted under massive raid, noe som betyr at du trenger en gruppe for å slå dem.

I den nye The War Within-utvidelsen vil imidlertid en historiemodusfunksjon endre dette, ettersom den lar solospillere ta seg av de tøffeste raidbossene alene og oppleve historien fullt ut. I en samtale med PC Gamer sa assisterende spilldirektør Morgan Day at historiemodus også kan komme til eldre innhold.

"Vi snakker alltid om styrken til World of Warcraft og hvordan vi har så mye kult innhold, og hvordan vi kan utnytte det bedre. Som vi har sett med Remix, prøver teamet nye og forskjellige ideer for å utnytte det, " sa han.

Day ønsker fortsatt å beholde raids som en viktig del av WoW, men forstår også historiespillernes behov for mer fortelling. "Raids i gamle dager var noe som bare en liten gruppe mennesker kunne delta i. Vi har virkelig utvidet hvem som er kjernepublikummet for raids. Vi respekterer at raid er for disse menneskene, samtidig som vi forstår at historien er avgjørende for disse andre menneskene."

Ville du spilt solo raids for å få mer historie i World of Warcraft?