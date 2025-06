World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic feiret med Panda-maleri

World of Warcraft Classic utvides med Mists of Pandaria den 22. juli, og for å feire en ikke-subtil referanse til Kina og den rike tradisjonen med å bruke dyr i folklore deltok den kjente svenske maleren Alexander Svensson på China Culture Center sitt Dragon Boat Festival Garden Party bevæpnet med maling og pensler. Der skulle han dekorere en pandastatue i en intrikat og svært kompleks kunststil fra Mists of Pandaria-utvidelsen, og med en slik ynde og skjønnhet at Gogopandart Panda Art Exhibition Center tildelte den malte statuen en skapersertifisering.

Statuen er fortsatt utstilt på China Culture Center i sentrale Stockholm slik at alle kan se den.

Mists of Pandaria Classic vil bringe tilbake den elskede spillbare Pandarian-rasen som slippes med pre-patchen 1. juli, en ny munkeklasse, Pet Battles og en ny startopplevelse: Shaohao's Sage Serpent.

Mists of Pandaria er på sin egen måte en ganske unik utvidelse ved at den ikke bare har lagt til en ny sone, men også en ny klasse og rase på én gang, og dermed gir en virkelig ny måte å starte spillet på, ettersom Pandarian-opplevelsen er noe helt annet enn det eksisterende spillet. Det har et miljø som også er mye mer frodig, fargerikt og kulturelt rikt på en måte spillet ikke viste før.

I tillegg til nye fraksjoner å tjene og få et godt rykte med vil munkeklassen være tilgjengelig for alle. Dette introduserer en svært allsidig klasse som kan fungere som både tank, nærkamp-DPS og healer. Denne krever ferdigheter for å mestre, men gjør dem flotte for både dungeons og solo-innhold. De tilbyr en allsidig opplevelse selv for nye spillere, med selvhelbredelse som tilbyr en utholdenhet som de fleste klasser ofte mangler.

Men denne WoW Classic-oppdateringen kommer også med noen ekstra ting. På toppen av en bedre og mer optimalisert spillopplevelse enn originalen venter et gratis transmog-sett allerede ved lansering før oppdateringen, en hevet nivågrense til 90, og kanskje fanfavoritten, kjæledyrkamper. Ja, det har blitt den tiden av året igjen, og en av de mest underholdende formene for dødelig kamp vil nå være tilgjengelig i WoW Classic.

Med Mists of Pandaria vender de elskede Scenarios også tilbake, noe som gir deg en pause fra endgame-raiding og grotter, samtidig som du fortsatt har en morsom lagbasert måte å spille spillet på. Scenariene er historiedrevne, men korte instanser, der grupper på tre spillere jobber sammen for å fullføre mål som er drevet av skriptede hendelser, og i motsetning til vanlige grotter og raid trenger du ikke spesifikt å ha en dedikert tank og healer i troppen din, da enhver kombinasjon av spillerklasser vil fungere.

Vi sees i spillet den 22. juli for flere Pandarian-eventyr.