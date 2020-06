World of Warcraft: Shadowlands' Ardenweald-område vist frem

Du ser på Annonser

Blizzard er selvsagt fullstendig klare over at World of Warcraft-spillere lengter etter lanseringsdatoen til Shadowlands-utvidelse, og selv om de ikke er klare for å gi den til oss riktig enda har vi fått en annen godbit.

Selskapet har nemlig gitt oss noen bilder fra ett av de nye områdene i World of Warcraft: Shadowlands. Nærmere bestemt er det Ardenweald, Night Fae-gruppens drømmeaktige rike. Dessverre har den mystiske kraften fått plantene til å visne, og rikets evne til å reinkarnere ting som dør vil forsvinne om noe ikke gjøres raskt. Du kan lese mer om dette, Night Fae, hvilke spesielle bekledninger vi kan få der og lignende her.