World of Warcraft: Shadowlands har blitt utsatt

Man skulle tro at Blizzard var relativt sikre da de til slutt bestemte seg for å annonsere at World of Warcraft: Shadowlands ville lanseres den 27. oktober for en måned siden, men i kjent stil har selskapet tenkt å bruke lenger tid enn planlagt.

Nå har vi fått vite at World of Warcraft: Shadowlands utsettes til "senere i år" siden utviklerne trenger mer tid for en siste finpuss og da særlig av endgame-aspektet. Siden slikt arbeid er vanskelig å forutse en timeplan for ønsker de ikke å gi oss en ny eksakt dato før den er skikkelig spikret, så foreløpig må vi bare nøye oss med at den forberedende oppdateringen til utvidelsen skal være klar den 13. oktober.