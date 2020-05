World of Warcraft: Shadowlands har planlagt lansering senere i år

Den åttende utvidelsen til Blizzards gigant, World of Warcraft, ble avslørt under fjorårets BlizzCon. Siden har ikke Blizzard fyrt på med spesielt hyppige oppdateringer rundt spillet, og med koronautbruddet som fremdeles herjer fritt kan man lure på om vi i det hele tatt får se denne utvidelsen dukke opp i år.

Men frykt ikke. For under en konferanse knyttet til selskapets inntekter i første kvartal sa administrerende direktør J. Allen Brack at de fortsatt planlegger å slippe utvidelsen senere i 2020.

"Our teams have done a really good job in shifting to work from home. We were able to welcome select players into the closed alpha for Shadowlands last month, and thanks to the hard work of the team, Shadowlands is on track to launch in Q4 of this year."

Spillregissør Ion Hazzikostas forsikrer oss også om at utviklingen av Shadowlands ikke har blitt utsatt som følge av koronautbruddet.

Dermed er det bare å smøre seg med tålmodighet frem til nærmere jul, hvor vi nok en gang vender tilbake til dette massive universet. Shadowlands vil ta oss med til de dødes rike, hvor vi får utforske nye og spennende områder. Det er med andre ord all grunn til å glede seg.