World of Warcraft: Shadowlands krever en SSD

World of Warcraft ble først designet for mer enn 16 år siden, hvilket har gjort at utvidelsens systemkrav har vært relativt minimale, til tross for at grafikkmotoren har blitt oppgradert fra tid til annen. Men nå begynner kravene å eskalere seg.

I forbindelse med den kommende lanseringen av World of Warcraft: Shadowlands har Blizzard oppdatert systemkravene for utvidelsen, og her fremgår det at utvidelsen krever en SSD for å kunne spille.

Tidligere har utvidelser krevd en SATA HDD på minst 7200 RPM, men denne gangen må det være en Solid State Drive tilstede med minst 100GB plass.

Spillere har dog rapportert at Shadowlands-betaen kjører fint på alminnelig harddisk.