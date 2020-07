World of Warcraft: Shadowlands-betaen starter neste uke

Du ser på Annonser

Blizzard har stadig sagt at planen er å ha en beta for World of Warcraft: Shadowlands før sommeren er omme, og selv med Covid-19 holder de ord med god margin.

I kveldens stream kunngjorde nemlig utviklerne at de første beta-kodene til World of Warcraft: Shadowlands vil sendes ut neste uke, så det er bare å huke av for beta-oppdateringer i profilen din.

Dette er som navnet tilsier en uferdig utgave, så det vil stadig komme mer innhold. Maksnivået vil uansett være 60, og du kan se en oversikt over fremtidsplanene i opptaket linket til over.