World of Warcraft skal avsløre ny utvidelse i april den 7 mars 2022 klokken 21:36 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Over 17 år har gått siden World of Warcraft erobret verden og virkelig startet MMORPG-bølgen, så det er ikke rart at det har vært både opp- og ned-turer siden den gang....

World of Warcraft gjør endringer etter diskriminerings-anklagene den 28 juli 2021 klokken 01:46 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Mens misfornøyde ansatte gjør alt de kan for å få Activision Blizzard til å behandle sine ansatte bedre og mer likestilt har mange spillere ønsket å se endringer av...

Blizzard har flere Warcraft-mobilspill under utvikling den 5 februar 2021 klokken 19:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Etter den enorme fremgangen med Call of Duty Mobile virker det som at Activision Blizzard har blitt gira på å bruke sine populære varemerker til å lage mobilspill. Nå...

Farvel, World of Warcraft den 7 januar 2021 klokken 15 ARTIKKEL. Skrevet av Anders Aarhus Anders reflekterer over sine minner med World of Warcraft, et spill han har spilt halve livet sitt, men som han nå ser seg ferdig med.