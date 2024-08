World of Warcraft: The War Within er lansert med masse kreativt innhold fra fans over hele verden

The War Within har brakt med seg en enorm mengde spennende innhold, så vi har gjort jobben med å sortere gjennom alt og håndplukket noe av det beste og mest kreative innholdet som følger med. Noe av det fokuserer på enkeltelementer som for eksempel hovedpersonene, noen av ikonografien og våpnene, mens resten nærmest er en samling av nye funksjoner og funksjoner.

Den norske kunst- og håndverkskanalen Nerdforge valgte å la programlederen Martina male et klassisk hovedperson vs. antagonist-maleri, men som to separate verk på ett lerret, som hver tok 10 timer. Det er en helt annen tilnærming til både maleri og innholdsskaping, som tok både henne og publikum til et ganske uventet sted.

For mainstream-publikumet er Dan Bull kanskje den mest kjente av gjengen, etter å ha laget sanger og spesielt rap sentrert rundt videospill i mer enn et tiår, og med lanseringen av The War Within har Dan Bull laget sangen "Azeroth Calling" med noen veldig distinkte elementer fra den engelske rapscenen og akkompagnert av en videomontasje som er en high-end musikkvideo verdig. Og den er ærlig talt veldig fengende.

Black Beard Projects, som er litt mer DIY, har begynt på et kjempeprosjekt som gjenskaper Shalamayne, Anduin Wrynns sverd, på bare 10 dager. På kanalen hans, ikke overraskende kalt Black Beard Projects, lager han et faktisk funksjonelt metallsverd fra bunnen, som viser seg å være mye mer effektivt enn man skulle tro var mulig fra et slikt våpendesign.

Dette er bare et utvalg av det fantastiske kreative innholdet som har blitt laget for lanseringen av Word of Warcraft: The War Within:

Men vi har ikke tenkt å stoppe med å promotere disse kule tingene, for la oss avslutte med en konkurranse. Vi har nemlig fått en World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Collector's Edition som en av dere kan vinne. Det eneste du må gjøre er å svare på noen spørsmål om videoen under.

Dermed er det veldig enkelt. Bare svar på spørsmålene under i kommentarfeltet: