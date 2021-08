World War Z: Aftermath slippes i september

Med både mer historie, nye områder i Italia og Russland, den nye Vanguard-klassen med elektrisk skjold, rotter som fiender, muligheten til å spille i førstepersonperspektiv og finpuss av kampsystemet med nye angrep og våpen er det ikke rart at mange gleder seg til World War Z sin store Aftermath-utvidelse, så det er hyggelig å fortelle at du ikke må vente mye lengre.

Saber avslører at World War Z: Aftermath slippes som både et selvstendig spill og en utvidelse man må betale for den 21. september.