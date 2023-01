World War Z blir større, penere og bedre på PC, PS5 og Xbox Series om tre uker

HQ

Med tanke på at ett av de største trekkplasterene til World War Z er å kjempe mot ekstremt mange zombier samtidig er det ikke rart Saber Interactive raskt ble spurt om spillet ville komme til de nyeste konsollene etter hvert. Svaret har vært "ja, så raskt som mulig", og nå vet vi akkurat når.

En pressemelding avslører at World War Z: Aftermath lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series den 24. januar. Disse utgavene gjør ikke bare at spillet ser bedre ut og kjører bedre heller, for både de nye konsollutgavene og PC-utgaven får samtidig den såkalte Horde Mode XL-modusen som gjør at vi kan møte på horder bestående av over 1000 zombier. Alt dette vil selvsagt være gratis for de som allerede eier spillet.

Ikke at de som spiller på PS4 eller Xbox One trenger å være altfor skuffet, for den gratis oppdateringen inkluderer også mutators i vanlige Horde Mode Z, noen nye våpen og det nye fremgangssystemet utviklerne har snakket om en stund.