World War Z tar oss til Frankrike og får Switch-utgave

Etter noen småtøffe år har det nok vært meget gledelig for Saber Interactive å se World War Z bli en stor suksess, så det er ikke rart studioet har fortsatt å støtte spillet. Om noen uker kommer det også enda mer.

Nå har studioet nemlig avslørt to meget spennende ting. Den første er en såkalt Game of the Year-utgave av World War Z til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Denne vil ikke bare samle alt av oppdateringer og utvidelser som har kommet til spillet, men også by på tre nye historieoppdrag i franske Marseille, nye våpenpakker og nye karakterer. Dere som allerede eier spillet kan kjøpe disse tingene separat for en foreløpig ukjent sum fra og med den 5. mai.

På toppen av det hele kan de bekrefte at arbeidet med en Nintendo Switch-utgave er godt igang, men at vi ikke vil få en lanseringsdato før senere når de er ganske sikre på å holde ord.