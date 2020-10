Worms Rumble lanseres i desember - får åpen beta i november

Du ser på Annonser

Da Team17 offentliggjorde Worms Rumble i sommer sa de at planen var å slippe det i løpet av høsten, og det viser seg at de i alle fall klarer det før kalenderen sier 2021.

Studioet forteller at Worms Rumble vil lanseres den 1. desember, men vi trenger ikke å vente helt til da for å spille det. En åpen beta vil nemlig holdes fra den 6. til 8. november på både PC, PS4 og PS5. Denne vil la oss teste ut både Deathmatch og de Battle Royale-lignende modusene "Last Worm Standing" og "Last Squad Standing" på en av arenaene med alt av utstyr og våpen som finnes i selve spillet. Dette inkluderer både jetpacken og den nye gripekroken, så det høres ut som om betaen vil gi en klar indikasjon på om spillet er verd et kjøp eller ikke for deg. Kanskje hjelper den nye traileren litt også?