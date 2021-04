WRC 10 feirer med både klassikere og nye ting i september

Når noe bikker en viss alder er det ganske vanlig å tenke tilbake på fortiden, noe som også gjelder videospill. Derfor er det ikke så rart at WRC 10 gjør et par ting som vil kunne glede både gamle og nye racere i år.

Etter lang tid med hinting har nemlig KT Racing avduket WRC 10, og som forventet vil spillet markere at FIA World Rally Championship feirer femti sesonger når det lanseres på alt utenom Nintendo Switch (kommer senere) den 2. september. Her vil vi få kjøre gjennom nitten historiske løp fordelt på seks steder (deriblant Akropolis, San Remo, Tyskland og Argentina) i det som enkelt nok kalles History Mode. Ikke at spillet utelukkende handler om gamle dager.

Med klassiske lovnader om enda bedre fysikk og kjørefølelse, langt bedre lydde fire nye rallyene i Belgia, Estland, Kroatia og Spania, femtito offisielle lag fra årets sesong, tjue legendariske biler, en karrieremodus som også lar oss danne et eget lag med egne farger på biler, mer eSport-fokus med mulighet til å konkurrere mot andres tider og i turneringer og mye mer. Nærmere informasjon om alt dette skal komme de neste månedene.