Wreckfest kjører nå i 60 bilder i sekundet og 4K på Xbox Series X

Mengden spill som kjører i høyere oppløsning og bildeoppdatering på de nye konsollene fortseter å vokse, og nå har Finland gitt oss ytterligere ett bidra. Det handler om Bugbear Entertainment som på Twitter meddeler at Xbox Series X-versjonen av deres arkadeinspirerte racingspill Wreckfest nå har fått støtte for både 60 bilder i sekundet (30 på Xbox Series S) samt 4K-oppløsning med en ny oppdatering:

"We also have good news for the owners of the new, shiny Xbox One Series X. We're happy to let you know that we have added specific support for this serious piece of hardware, meaning that from now on you get to enjoy Wreckfest rendered at 60fps in the full glory of 4K. Obviously 60fps makes a significant difference in a racing game, so if you're lucky enough to own a Series X what are you waiting for!"

Oppdateringen byr også på andre nyheter som turneringen Woodland Dash og en gratis bil: Hammerhead RS. For å lese mer om alt nytt, surf over hit.