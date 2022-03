WrestleQuest kombinerer klassisk rollespill, piksler og fribryting til sommeren

Mange wrestling-entusiaster anser 80- og 90-tallet som fribrytingens gullår. Og om du vil gjenoppleve denne æraen har Mega Cat Studios og Skybound Games gode nyheter til deg. De slipper nemlig WrestleQuest i sommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Spillet ble vist frem under Microsofts [email protected] Showcase i går kveld og er et klassisk rollespill, men forteller en historie om pro-wrestling, med flere av de store navnene fra epoken som Andre the Giant, "Macho Man" Randy Savage, Jake "The Snake" Roberts og mange flere - alt med herlig pikselgrafikk inspirert av hvordan spillene så ut på denne tiden. Mens vi bryter oss gjennom historien kan vi se frem mot "classic turn-based RPG combat that mixes real-time action with tactical choices".

Det høres nesten for godt ut til å være sant, men vi har en trailer nedenfor som beviser det, samt noen skjermbilder. Utviklerne selv sier i pressemeldingen:

"WrestleQuest captures the spirit and passion of wrestling, through the lens of an unforgettable RPG experience. Many of the team at Mega Cat grew up watching wrestling and it holds an undeniable nostalgic place for us. This game is a celebration of that world, complete with special fully licensed appearances by some of our favorite wrestlers from the 80s, 90s and today."