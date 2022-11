WrestleQuest slippes i mai på konsoller og PC

HQ

WrestleQuest er et unikt brytespill ved at det ikke på noen måte prøver å simulere showene, men snarer tilbyr en brytespillopplevelse som overgår virkeligheten. Og for å gjøre det enda bedre, fokuserer det på klassisk fribryting og er bygget med nydelige piksler.

Her får vi utforske verdener basert på kjente brytere som André the Giant, Jake "The Snake" Roberts og "Macho Man" Randy Savage (over 30 proffbrytere inkludert) som også er en del av det turbaserte eventyret.

Takket være en ny trailer vet vi nå at det lanseres i mai neste år på PC, PlayStation, Switch og Xbox, men vi har ikke fått noen nøyaktig dato ennå. Sjekk ut videoen og noen skjermbilder nedenfor.