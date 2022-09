WrestleQuest-kampsystemet presentert i ny video

HQ

I tøff konkurranse med AEW: Fight Forever, tror vi fortsatt WrestleQuest er det mest interessante kommende wrestlingspillet. Det er faktisk et rollespill laget for å se ut og fungere som klassiske japanske rollespill fra pikseltiden, men satt til et wrestlingmiljø. Eventyret inkluderer til og med noen virkelige wrestlingstjerner, som avdøde Andre the Giant og "Macho Man" Randy Savage.

Nå har vi en introduksjon til selve kampsystemet i spillet, noe vi kan tenke oss er en stor del av det med tanke på at det tross alt handler om pro-wrestling. WrestleQuest lanseres på en ennå ikke avslørt dato i år, og du kan sjekke ut videoen nedenfor.